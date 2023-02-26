Евдокия Михайлова
Место рожденияд.Папилы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.06.1897
Муж: Андрей (Авраамов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.06.1898
Сын: Илларион Андреев
Отец ребёнка: Андрей (Авраамов)
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1899
Сын: Стефан Андреев
Отец ребёнка: Андрей (Авраамов)
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1901
Сын: Адриан Андреев
Отец ребёнка: Андрей (Авраамов)
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1905
Дочь: Анастасия Андреева
Отец ребёнка: Андрей (Авраамов)
Рождение ребёнка
09.11.1906
Сын: Александр Андреев
Отец ребёнка: Андрей (Авраамов)
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1912
Дочь: Татьяна Андреева
Отец ребёнка: Андрей (Авраамов)
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1914
Сын: Григорий Андреев
Отец ребёнка: Андрей (Авраамов)
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Ирина Андреева
Отец ребёнка: Андрей (Авраамов)
Рождение ребёнка
29.06.1916
Сын: Пётр Андреев
Отец ребёнка: Андрей (Авраамов)
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно