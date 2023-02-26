Евдокия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Михайлова

Евдокия Михайлова

avatar

Место рождения

д.Папилы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Михаил

Мать: ?

д.Папилы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.06.1897

Муж: Андрей (Авраамов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.06.1898

Сын: Илларион Андреев

Отец ребёнка: Андрей (Авраамов)

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.10.1899

Сын: Стефан Андреев

Отец ребёнка: Андрей (Авраамов)

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1901

Сын: Адриан Андреев

Отец ребёнка: Андрей (Авраамов)

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1905

Дочь: Анастасия Андреева

Отец ребёнка: Андрей (Авраамов)

Рождение ребёнка
09.11.1906

Сын: Александр Андреев

Отец ребёнка: Андрей (Авраамов)

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1912

Дочь: Татьяна Андреева

Отец ребёнка: Андрей (Авраамов)

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1914

Сын: Григорий Андреев

Отец ребёнка: Андрей (Авраамов)

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Ирина Андреева

Отец ребёнка: Андрей (Авраамов)

Рождение ребёнка
29.06.1916

Сын: Пётр Андреев

Отец ребёнка: Андрей (Авраамов)

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close