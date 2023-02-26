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Григорий Андреев

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Место рождения

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

05.01.1914

Дата смерти

15.02.1914

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1914

Отец: Андрей (Авраамов)

Мать: Евдокия Михайлова

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.02.1914
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Луковицком кладбище
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