Григорий Андреев
Место рожденияд.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения05.01.1914
Дата смерти15.02.1914
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1914
Отец: Андрей (Авраамов)
Мать: Евдокия Михайлова
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.02.1914
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Луковицком кладбище