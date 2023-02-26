Мария Андреева
Место рожденияд.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения22.07.1895
Дата смерти21.07.1897
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1895
Отец: Андрей (Авраамов)
Мать: Евдокия Трофимова
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
21.07.1897
д.Цурково (Новосельцы) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Максимовском кладбище