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Мария Андреева

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Место рождения

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

22.07.1895

Дата смерти

21.07.1897

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1895

Отец: Андрей (Авраамов)

Мать: Евдокия Трофимова

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
21.07.1897
д.Цурково (Новосельцы) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Максимовском кладбище
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