Владимир Андреев
Место рожденияд.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения10.07.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1884
Отец: Андрей (Авраамов)
Мать: Евдокия Трофимова
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.11.1904
Жена: Мелания Ильина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно