Владимир Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВладимир Андреев

Владимир Андреев

Место рождения

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

10.07.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

1864 г.р.

Жена

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1884

Отец: Андрей (Авраамов)

Мать: Евдокия Трофимова

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.11.1904

Жена: Мелания Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close