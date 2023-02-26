Пётр Андреев
Место рожденияд.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения29.06.1892
Дата смерти03.07.1892
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1892
Отец: Андрей (Авраамов)
Мать: Евдокия Трофимова
д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
03.07.1892
д.Цурково -Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной