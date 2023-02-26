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Пётр Андреев

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Место рождения

д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

29.06.1892

Дата смерти

03.07.1892

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
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Рождение
29.06.1892

Отец: Андрей (Авраамов)

Мать: Евдокия Трофимова

д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
03.07.1892
д.Цурково -Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
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