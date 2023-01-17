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Авраамий Артемиев

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

28.10.1833

Дата смерти

21.03.1904

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1833

Отец: Артемий Максимов

Мать: Агафия Филиппова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.07.1858

Жена: Матрона Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1859

Сын: Дмитрий (Авраамов)

Мать ребёнка: Матрона Филиппова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Андрей (Авраамов)

Мать ребёнка: Матрона Филиппова

д.Цурково ( Новосельцы-Новосёлки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1872

Дочь: Анастасия (Авраамова)

Мать ребёнка: Матрона Филиппова

Рождение ребёнка
02.02.1873

Дочь: Анна Аврамова

Мать ребёнка: Матрона Филиппова

д.Максимовские Новоселки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1873

Сын: Борисенков Яков (Абрамов)

Мать ребёнка: Матрона Филиппова

д.Цурково -Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1876

Дочь: Наталия Авраамова

Мать ребёнка: Матрона Филиппова

д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1876

Сын: Григорий Авраамов

Мать ребёнка: Матрона Филиппова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
21.03.1904
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от тифа
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