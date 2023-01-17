Авраамий Артемиев
Место рождения
Дата рождения28.10.1833
Дата смерти21.03.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1833
Отец: Артемий Максимов
Мать: Агафия Филиппова
Бракосочетание
06.07.1858
Жена: Матрона Филиппова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.10.1859
Сын: Дмитрий (Авраамов)
Мать ребёнка: Матрона Филиппова
Рождение ребёнка
1862
Сын: Андрей (Авраамов)
Мать ребёнка: Матрона Филиппова
д.Цурково ( Новосельцы-Новосёлки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1872
Дочь: Анастасия (Авраамова)
Мать ребёнка: Матрона Филиппова
Рождение ребёнка
02.02.1873
Дочь: Анна Аврамова
Мать ребёнка: Матрона Филиппова
д.Максимовские Новоселки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1873
Сын: Борисенков Яков (Абрамов)
Мать ребёнка: Матрона Филиппова
д.Цурково -Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1876
Дочь: Наталия Авраамова
Мать ребёнка: Матрона Филиппова
д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1876
Сын: Григорий Авраамов
Мать ребёнка: Матрона Филиппова
Смерть
21.03.1904
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от тифа