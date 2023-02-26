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Анна Аврамова

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Место рождения

д.Максимовские Новоселки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

02.02.1873

Дата смерти

29.09.1882

Пол

Женский

Отец

1833 г.р.

Мать

1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
02.02.1873

Отец: Авраамий Артемиев

Мать: Матрона Филиппова

д.Максимовские Новоселки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.09.1882
д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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