Анна Аврамова
Место рожденияд.Максимовские Новоселки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения02.02.1873
Дата смерти29.09.1882
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1873
Отец: Авраамий Артемиев
Мать: Матрона Филиппова
д.Максимовские Новоселки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.09.1882
д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.