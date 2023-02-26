Борисенков Яков (Абрамов)
Место рожденияд.Цурково -Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Авраамий Артемиев
Мать: Матрона Филиппова
д.Цурково -Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.10.1888
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1890
Мать ребёнка: Борисенкова Пелагея Кодратиева
д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.12.1891
Сын: Борисенков Николай Яковлев
Мать ребёнка: Борисенкова Пелагея Кодратиева
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.05.1894
Сын: Борисенков Иван ст.
Мать ребёнка: Борисенкова Пелагея Кодратиева
д.Цурково -Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.09.1895
Мать ребёнка: Борисенкова Пелагея Кодратиева
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.11.1898
Мать ребёнка: Борисенкова Пелагея Кодратиева
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.05.1900
Дочь: Пелагея Яковлева
Мать ребёнка: Борисенкова Пелагея Кодратиева
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.01.1902
Дочь: Татьяна Яковлева
Мать ребёнка: Борисенкова Пелагея Кодратиева
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.04.1905
Сын: Борисенков Тимофей Яковлев
Мать ребёнка: Борисенкова Пелагея Кодратиева
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.11.1908
Сын: Борисенков Григорий Яковлев
Мать ребёнка: Борисенкова Пелагея Кодратиева
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.12.1911
Мать ребёнка: Борисенкова Пелагея Кодратиева
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1916
Дочь: Вера Яковлева
Мать ребёнка: Борисенкова Пелагея Кодратиева
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно