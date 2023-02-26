Борисенков Яков (Абрамов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисенков Яков (Абрамов)

Борисенков Яков (Абрамов)

avatar

Место рождения

д.Цурково -Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Авраамий Артемиев

Мать: Матрона Филиппова

д.Цурково -Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.10.1888

Жена: Борисенкова Пелагея Кодратиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1890

Сын: Борисенков Семён Яковлев

Мать ребёнка: Борисенкова Пелагея Кодратиева

д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.12.1891

Сын: Борисенков Николай Яковлев

Мать ребёнка: Борисенкова Пелагея Кодратиева

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.05.1894

Сын: Борисенков Иван ст.

Мать ребёнка: Борисенкова Пелагея Кодратиева

д.Цурково -Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.09.1895

Сын: Борисенков Пётр Яковлев

Мать ребёнка: Борисенкова Пелагея Кодратиева

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.11.1898

Сын: Борисенков Иоанн Яковлев

Мать ребёнка: Борисенкова Пелагея Кодратиева

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.05.1900

Дочь: Пелагея Яковлева

Мать ребёнка: Борисенкова Пелагея Кодратиева

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.01.1902

Дочь: Татьяна Яковлева

Мать ребёнка: Борисенкова Пелагея Кодратиева

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.04.1905

Сын: Борисенков Тимофей Яковлев

Мать ребёнка: Борисенкова Пелагея Кодратиева

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.11.1908

Сын: Борисенков Григорий Яковлев

Мать ребёнка: Борисенкова Пелагея Кодратиева

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.12.1911

Сын: Борисенков Фёдор Яковлев

Мать ребёнка: Борисенкова Пелагея Кодратиева

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1916

Дочь: Вера Яковлева

Мать ребёнка: Борисенкова Пелагея Кодратиева

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close