Наталия Авраамова
Место рожденияд.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения20.08.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1876
Отец: Авраамий Артемиев
Мать: Матрона Филиппова
д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.05.1893
Муж: Митрофаний Васильев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно