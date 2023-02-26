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Наталия Авраамова

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Место рождения

д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

20.08.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1833 г.р.

Мать

1833 г.р.

Муж

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
20.08.1876

Отец: Авраамий Артемиев

Мать: Матрона Филиппова

д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.05.1893

Муж: Митрофаний Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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