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Митрофаний Васильев

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Место рождения

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

21.11.1875

Дата смерти

18.07.1893

Пол

Мужской

Отец

1837 г.р.

Мать

1842 г.р.

Жена

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1875

Отец: Василий Егоров

Мать: Татьяна Иосифова

Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
21.05.1893

Жена: Наталия Авраамова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
18.07.1893
Пипки, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от острого катара желудочно-кишечного канала
Похороны
Неизвестно
на Юшковском кладбище
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