Митрофаний Васильев
Место рождения
Дата рождения21.11.1875
Дата смерти18.07.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1875
Отец: Василий Егоров
Мать: Татьяна Иосифова
Бракосочетание
21.05.1893
Жена: Наталия Авраамова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
18.07.1893
Причина смерти: от острого катара желудочно-кишечного канала
Похороны
Неизвестно
на Юшковском кладбище