Агафия Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смерти26.12.1847
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.10.1833
Сын: Авраамий Артемиев
Отец ребёнка: Артемий Максимов
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.09.1840
Сын: Илья Артемиев
Отец ребёнка: Артемий Максимов
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Артемий Максимов
Смерть
26.12.1847
д.Новое Цурково