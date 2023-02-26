Агафия Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

26.12.1847

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1833

Сын: Авраамий Артемиев

Отец ребёнка: Артемий Максимов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.09.1840

Сын: Илья Артемиев

Отец ребёнка: Артемий Максимов

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артемий Максимов

Смерть
26.12.1847
д.Новое Цурково
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