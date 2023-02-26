Артемий Максимов
Место рожденияд.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1803
Дата смерти25.02.1873
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.10.1833
Сын: Авраамий Артемиев
Мать ребёнка: Агафия Филиппова
Рождение ребёнка
22.04.1837
Сын: Георгий Артемов
Мать ребёнка: Мария Владимирова
Рождение ребёнка
12.09.1840
Сын: Илья Артемиев
Мать ребёнка: Агафия Филиппова
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.01.1848
Жена: Мария Владимирова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.05.1849
Сын: Исидор Артемиев
Мать ребёнка: Мария Владимирова
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1850
Сын: Иван 2-й
Мать ребёнка: Мария Владимирова
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.09.1853
Сын: Иван 1-й
Мать ребёнка: Мария Владимирова
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1857
Сын: Нестер Артемиев
Мать ребёнка: Мария Владимирова
д.Цурково
Рождение ребёнка
До 1881
Сын: Яков Артемиев
Мать ребёнка: Мария Владимирова
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафия Филиппова
Смерть
25.02.1873
д.Максимовские Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.