Артемий Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртемий Максимов

Артемий Максимов

avatar

Место рождения

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1803

Дата смерти

25.02.1873

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1825 г.р.
1803 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.10.1833

Сын: Авраамий Артемиев

Мать ребёнка: Агафия Филиппова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.04.1837

Сын: Георгий Артемов

Мать ребёнка: Мария Владимирова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.09.1840

Сын: Илья Артемиев

Мать ребёнка: Агафия Филиппова

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.01.1848

Жена: Мария Владимирова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.05.1849

Сын: Исидор Артемиев

Мать ребёнка: Мария Владимирова

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1850

Сын: Иван 2-й

Мать ребёнка: Мария Владимирова

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.09.1853

Сын: Иван 1-й

Мать ребёнка: Мария Владимирова

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1857

Сын: Нестер Артемиев

Мать ребёнка: Мария Владимирова

д.Цурково
Рождение ребёнка
До 1881

Сын: Яков Артемиев

Мать ребёнка: Мария Владимирова

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафия Филиппова

Смерть
25.02.1873
д.Максимовские Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close