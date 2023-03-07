Мария Владимирова
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смерти28.03.1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Рождение ребёнка
22.04.1837
Сын: Георгий Артемов
Отец ребёнка: Артемий Максимов
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
29.07.1842
Муж: Мазин Максим Фомин
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
13.10.1846
Муж: Фёдор Максимов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
18.01.1848
Муж: Артемий Максимов
Рождение ребёнка
10.05.1849
Сын: Исидор Артемиев
Отец ребёнка: Артемий Максимов
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1850
Сын: Иван 2-й
Отец ребёнка: Артемий Максимов
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.09.1853
Сын: Иван 1-й
Отец ребёнка: Артемий Максимов
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1857
Сын: Нестер Артемиев
Отец ребёнка: Артемий Максимов
д.Цурково
Смерть
28.03.1858
д.Цурково
Рождение ребёнка
До 1881
Сын: Яков Артемиев
Отец ребёнка: Артемий Максимов
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Максимовском кладбище