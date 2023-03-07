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Мария Владимирова

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Место рождения

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1825

Дата смерти

28.03.1858

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Барыгин Владимир Павлов

Мать: Барыгина Ксения (Савельева)

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.04.1837

Сын: Георгий Артемов

Отец ребёнка: Артемий Максимов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
29.07.1842

Муж: Мазин Максим Фомин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
13.10.1846

Муж: Фёдор Максимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
18.01.1848

Муж: Артемий Максимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.05.1849

Сын: Исидор Артемиев

Отец ребёнка: Артемий Максимов

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1850

Сын: Иван 2-й

Отец ребёнка: Артемий Максимов

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.09.1853

Сын: Иван 1-й

Отец ребёнка: Артемий Максимов

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.10.1857

Сын: Нестер Артемиев

Отец ребёнка: Артемий Максимов

д.Цурково
Смерть
28.03.1858
д.Цурково
Рождение ребёнка
До 1881

Сын: Яков Артемиев

Отец ребёнка: Артемий Максимов

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Максимовском кладбище
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