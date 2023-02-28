Георгий Артемов
Место рождения
Дата рождения22.04.1837
Дата смерти17.03.1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1837
Отец: Артемий Максимов
Мать: Мария Владимирова
Бракосочетание
16.07.1861
Жена: Соломония Петрова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
30.05.1873
Жена: Марфа Тимофеева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.05.1874
Сын: Алексей Георгиев
Мать ребёнка: Марфа Тимофеева
д.Максимовские Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.12.1875
Сын: Павел Егоров
Мать ребёнка: Марфа Тимофеева
д.Максимовские Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.03.1907
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.