Георгий Артемов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГеоргий Артемов

Георгий Артемов

avatar

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

22.04.1837

Дата смерти

17.03.1907

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1837

Отец: Артемий Максимов

Мать: Мария Владимирова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
16.07.1861

Жена: Соломония Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Бракосочетание
30.05.1873

Жена: Марфа Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.05.1874

Сын: Алексей Георгиев

Мать ребёнка: Марфа Тимофеева

д.Максимовские Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.12.1875

Сын: Павел Егоров

Мать ребёнка: Марфа Тимофеева

д.Максимовские Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.03.1907
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close