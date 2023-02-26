Марфа Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.05.1873

Муж: Георгий Артемов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.05.1874

Сын: Алексей Георгиев

Отец ребёнка: Георгий Артемов

д.Максимовские Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.12.1875

Сын: Павел Егоров

Отец ребёнка: Георгий Артемов

д.Максимовские Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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