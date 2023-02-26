Марфа Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.05.1873
Муж: Георгий Артемов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.05.1874
Сын: Алексей Георгиев
Отец ребёнка: Георгий Артемов
д.Максимовские Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.12.1875
Сын: Павел Егоров
Отец ребёнка: Георгий Артемов
д.Максимовские Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно