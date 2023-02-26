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Иван 1-й

Место рождения

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

12.09.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1853

Отец: Артемий Максимов

Мать: Мария Владимирова

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.02.1875

Жена: Пелагия Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.02.1883

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Пелагея Андреева

д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1885

Дочь: Александра Иванова

Мать ребёнка: Пелагея Андреева

д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.05.1888

Сын: Никифор Иоаннов

Мать ребёнка: Пелагея Андреева

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.07.1892

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: Пелагея Андреева

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Андреева

Смерть
Неизвестно
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