Иван 1-й
Место рожденияд.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения12.09.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1853
Отец: Артемий Максимов
Мать: Мария Владимирова
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.02.1875
Жена: Пелагия Васильева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.02.1883
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Пелагея Андреева
д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1885
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: Пелагея Андреева
д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.05.1888
Сын: Никифор Иоаннов
Мать ребёнка: Пелагея Андреева
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.07.1892
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: Пелагея Андреева
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Андреева
Смерть
Неизвестно