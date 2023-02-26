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Пелагея Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

30.04.1893

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
19.02.1883

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван 1-й

д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1885

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Иван 1-й

д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.05.1888

Сын: Никифор Иоаннов

Отец ребёнка: Иван 1-й

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.07.1892

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Иван 1-й

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван 1-й

Смерть
30.04.1893
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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