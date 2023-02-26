Пелагея Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смерти30.04.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.02.1883
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван 1-й
д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1885
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Иван 1-й
д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.05.1888
Сын: Никифор Иоаннов
Отец ребёнка: Иван 1-й
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.07.1892
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Иван 1-й
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван 1-й
Смерть
30.04.1893
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.