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Яков Артемиев

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Место рождения

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1881

Отец: Артемий Максимов

Мать: Мария Владимирова

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.05.1900

Дочь: Пелагея Яковлева

Мать ребёнка: ?

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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