Яков Артемиев
Место рожденияд.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1881
Отец: Артемий Максимов
Мать: Мария Владимирова
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.05.1900
Дочь: Пелагея Яковлева
Мать ребёнка: ?
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно