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Фёдор Максимов

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Место рождения

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1826

Дата смерти

09.04.1847

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Астапенков Максим Никифоров

Мать: Синклитикия Михайлова

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.10.1846

Жена: Мария Владимирова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
09.04.1847
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
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