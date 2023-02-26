Фёдор Максимов
Место рожденияд.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1826
Дата смерти09.04.1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Астапенков Максим Никифоров
Мать: Синклитикия Михайлова
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
13.10.1846
Жена: Мария Владимирова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
09.04.1847
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.