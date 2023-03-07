Астапенков Максим Никифоров
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смерти03.04.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1778
Отец: Астапенков Никифор ст
Мать: ?
Рождение ребёнка
25.03.1803
Сын: Астапенков Василий Максимов
Мать ребёнка: Синклитикия Михайлова
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1807
Мать ребёнка: Синклитикия Михайлова
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.09.1808
Жена: Агафья Ильина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1811
Сын: Астапенков Гаврила Максимов
Мать ребёнка: Синклитикия Михайлова
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Наталия Максимова
Мать ребёнка: Синклитикия Михайлова
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1826
Сын: Фёдор Максимов
Мать ребёнка: Синклитикия Михайлова
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синклитикия Михайлова
Смерть
03.04.1835
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.