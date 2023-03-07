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Астапенков Максим Никифоров

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Место рождения

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

03.04.1835

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Астапенков Никифор ст

Мать: ?

Юшково, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.03.1803

Сын: Астапенков Василий Максимов

Мать ребёнка: Синклитикия Михайлова

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1807

Сын: Астапенков Пётр Максимов

Мать ребёнка: Синклитикия Михайлова

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.09.1808

Жена: Агафья Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1811

Сын: Астапенков Гаврила Максимов

Мать ребёнка: Синклитикия Михайлова

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Наталия Максимова

Мать ребёнка: Синклитикия Михайлова

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1826

Сын: Фёдор Максимов

Мать ребёнка: Синклитикия Михайлова

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синклитикия Михайлова

Смерть
03.04.1835
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
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