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Астапенков Гаврила Максимов

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Место рождения

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1811

Дата смерти

20.04.1852

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Астапенков Максим Никифоров

Мать: Синклитикия Михайлова

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.05.1836

Жена: Елизавета Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.02.1837

Дочь: Евдокия Гаврилова

Мать ребёнка: Елизавета Тимофеева

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Пелагия Гаврилова

Мать ребёнка: Елизавета Тимофеева

Рождение ребёнка
?.02.1843

Сын: Астапенков Иоанн Гаврилов

Мать ребёнка: Елизавета Тимофеева

Рождение ребёнка
?.01.1844

Сын: Астапенков Василий 2-й

Мать ребёнка: Елизавета Тимофеева

Рождение ребёнка
?.01.1844

Сын: Астапенков Василий Гаврилов

Мать ребёнка: Елизавета Тимофеева

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Дария Гаврилова

Мать ребёнка: Елизавета Тимофеева

Рождение ребёнка
1845

Сын: Астапенков Василий мл

Мать ребёнка: Елизавета Тимофеева

Рождение ребёнка
?.02.1850

Сын: Астапенков Изотий Гаврилов

Мать ребёнка: Елизавета Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизавета Тимофеева

Смерть
20.04.1852
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
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