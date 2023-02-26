Астапенков Гаврила Максимов
Место рожденияд.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1811
Дата смерти20.04.1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Рождение
1811
Отец: Астапенков Максим Никифоров
Мать: Синклитикия Михайлова
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.05.1836
Жена: Елизавета Тимофеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.02.1837
Дочь: Евдокия Гаврилова
Мать ребёнка: Елизавета Тимофеева
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Пелагия Гаврилова
Мать ребёнка: Елизавета Тимофеева
Рождение ребёнка
?.02.1843
Сын: Астапенков Иоанн Гаврилов
Мать ребёнка: Елизавета Тимофеева
Рождение ребёнка
?.01.1844
Мать ребёнка: Елизавета Тимофеева
Рождение ребёнка
?.01.1844
Сын: Астапенков Василий Гаврилов
Мать ребёнка: Елизавета Тимофеева
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Дария Гаврилова
Мать ребёнка: Елизавета Тимофеева
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Елизавета Тимофеева
Рождение ребёнка
?.02.1850
Сын: Астапенков Изотий Гаврилов
Мать ребёнка: Елизавета Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елизавета Тимофеева
Смерть
20.04.1852
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.