Елизавета Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти31.10.1871
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.05.1836
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.02.1837
Дочь: Евдокия Гаврилова
Отец ребёнка: Астапенков Гаврила Максимов
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Пелагия Гаврилова
Отец ребёнка: Астапенков Гаврила Максимов
Рождение ребёнка
?.02.1843
Сын: Астапенков Иоанн Гаврилов
Отец ребёнка: Астапенков Гаврила Максимов
Рождение ребёнка
?.01.1844
Отец ребёнка: Астапенков Гаврила Максимов
Рождение ребёнка
?.01.1844
Сын: Астапенков Василий Гаврилов
Отец ребёнка: Астапенков Гаврила Максимов
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Дария Гаврилова
Отец ребёнка: Астапенков Гаврила Максимов
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Астапенков Гаврила Максимов
Рождение ребёнка
?.02.1850
Сын: Астапенков Изотий Гаврилов
Отец ребёнка: Астапенков Гаврила Максимов
Бракосочетание
03.02.1854
Муж: Иван Афанасьев
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.02.1856
Сын: Иван ст
Отец ребёнка: Иван Афанасьев
Рождение ребёнка
После 1856
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Афанасьев
Рождение ребёнка
08.02.1857
Дочь: Мария (Марина) Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Афанасьев
Рождение ребёнка
1857
Сын: Филипп Иванов
Отец ребёнка: Иван Афанасьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Моисей Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Афанасьев
Смерть
31.10.1871