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Елизавета Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

31.10.1871

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: ?

Мать: ?

Бракосочетание
12.05.1836

Муж: Астапенков Гаврила Максимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.02.1837

Дочь: Евдокия Гаврилова

Отец ребёнка: Астапенков Гаврила Максимов

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Пелагия Гаврилова

Отец ребёнка: Астапенков Гаврила Максимов

Рождение ребёнка
?.02.1843

Сын: Астапенков Иоанн Гаврилов

Отец ребёнка: Астапенков Гаврила Максимов

Рождение ребёнка
?.01.1844

Сын: Астапенков Василий 2-й

Отец ребёнка: Астапенков Гаврила Максимов

Рождение ребёнка
?.01.1844

Сын: Астапенков Василий Гаврилов

Отец ребёнка: Астапенков Гаврила Максимов

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Дария Гаврилова

Отец ребёнка: Астапенков Гаврила Максимов

Рождение ребёнка
1845

Сын: Астапенков Василий мл

Отец ребёнка: Астапенков Гаврила Максимов

Рождение ребёнка
?.02.1850

Сын: Астапенков Изотий Гаврилов

Отец ребёнка: Астапенков Гаврила Максимов

Бракосочетание
03.02.1854

Муж: Иван Афанасьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.02.1856

Сын: Иван ст

Отец ребёнка: Иван Афанасьев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
После 1856

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Афанасьев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.02.1857

Дочь: Мария (Марина) Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Афанасьев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Филипп Иванов

Отец ребёнка: Иван Афанасьев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисей Никифоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астапенков Гаврила Максимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Афанасьев

Смерть
31.10.1871
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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