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Иван Афанасьев

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

02.01.1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1801

Отец: Афанасий Иосифов

Мать: Параскева (Григорьева)

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизавета Тимофеева

Рождение ребёнка
01.05.1825

Сын: Тимофей Иванов

Мать ребёнка: Соломония Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.09.1831

Сын: Харитон Иванов

Мать ребёнка: Соломония Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.02.1837

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Соломония Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.06.1840

Сын: Никифор Иванов

Мать ребёнка: Соломония Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1853

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Соломония Иванова

Бракосочетание
03.02.1854

Жена: Елизавета Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.02.1856

Сын: Иван ст

Мать ребёнка: Елизавета Тимофеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
После 1856

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Елизавета Тимофеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Филипп Иванов

Мать ребёнка: Елизавета Тимофеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.02.1857

Дочь: Мария (Марина) Иоаннова

Мать ребёнка: Елизавета Тимофеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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