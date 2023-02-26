Иван Афанасьев
Место рождения
Дата рождения02.01.1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1801
Отец: Афанасий Иосифов
Мать: Параскева (Григорьева)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елизавета Тимофеева
Рождение ребёнка
01.05.1825
Сын: Тимофей Иванов
Мать ребёнка: Соломония Иванова
Рождение ребёнка
26.09.1831
Сын: Харитон Иванов
Мать ребёнка: Соломония Иванова
Рождение ребёнка
14.02.1837
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Соломония Иванова
Рождение ребёнка
01.06.1840
Сын: Никифор Иванов
Мать ребёнка: Соломония Иванова
Рождение ребёнка
До 1853
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Соломония Иванова
Бракосочетание
03.02.1854
Жена: Елизавета Тимофеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.02.1856
Сын: Иван ст
Мать ребёнка: Елизавета Тимофеева
Рождение ребёнка
После 1856
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Елизавета Тимофеева
Рождение ребёнка
1857
Сын: Филипп Иванов
Мать ребёнка: Елизавета Тимофеева
Рождение ребёнка
08.02.1857
Дочь: Мария (Марина) Иоаннова
Мать ребёнка: Елизавета Тимофеева
Смерть
Неизвестно