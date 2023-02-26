Параскева (Григорьева)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смерти28.02.1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1793
Сын: Максим Афанасиев
Отец ребёнка: Афанасий Иосифов
Рождение ребёнка
10.01.1795
Сын: Григорий Афанасиев
Отец ребёнка: Афанасий Иосифов
Рождение ребёнка
28.07.1797
Дочь: Анна Афанасиева
Отец ребёнка: Афанасий Иосифов
Рождение ребёнка
02.01.1801
Сын: Иван Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Иосифов
Рождение ребёнка
1806
Сын: Андрей Афанасиев
Отец ребёнка: Афанасий Иосифов
Рождение ребёнка
15.07.1809
Сын: Владимир Афанасиев
Отец ребёнка: Афанасий Иосифов
Смерть
28.02.1835