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Параскева (Григорьева)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

28.02.1835

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1793

Сын: Максим Афанасиев

Отец ребёнка: Афанасий Иосифов

Рождение ребёнка
10.01.1795

Сын: Григорий Афанасиев

Отец ребёнка: Афанасий Иосифов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.07.1797

Дочь: Анна Афанасиева

Отец ребёнка: Афанасий Иосифов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.01.1801

Сын: Иван Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Иосифов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Андрей Афанасиев

Отец ребёнка: Афанасий Иосифов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.07.1809

Сын: Владимир Афанасиев

Отец ребёнка: Афанасий Иосифов

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
28.02.1835
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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