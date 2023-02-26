Соломония Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломония Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

26.02.1853

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1825

Сын: Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Иван Афанасьев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.09.1831

Сын: Харитон Иванов

Отец ребёнка: Иван Афанасьев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.02.1837

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Иван Афанасьев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.06.1840

Сын: Никифор Иванов

Отец ребёнка: Иван Афанасьев

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1853

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Иван Афанасьев

Смерть
26.02.1853
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

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