Соломония Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти26.02.1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1825
Сын: Тимофей Иванов
Отец ребёнка: Иван Афанасьев
Рождение ребёнка
26.09.1831
Сын: Харитон Иванов
Отец ребёнка: Иван Афанасьев
Рождение ребёнка
14.02.1837
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Иван Афанасьев
Рождение ребёнка
01.06.1840
Сын: Никифор Иванов
Отец ребёнка: Иван Афанасьев
Рождение ребёнка
До 1853
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Иван Афанасьев
Смерть
26.02.1853