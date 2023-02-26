Пелагея Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: Иван Афанасьев
Мать: Соломония Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.10.1872
Сын: Прохоренков Абрам (Авраамий) Федосов
Отец ребёнка: Прохоренков Федосий (Федот) Прохоров
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно