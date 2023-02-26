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Пелагея Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: Иван Афанасьев

Мать: Соломония Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохоренков Федосий (Федот) Прохоров

Рождение ребёнка
28.10.1872

Сын: Прохоренков Абрам (Авраамий) Федосов

Отец ребёнка: Прохоренков Федосий (Федот) Прохоров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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