Прохоренков Абрам (Авраамий) Федосов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохоренков Абрам (Авраамий) Федосов

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

28.10.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1872

Отец: Прохоренков Федосий (Федот) Прохоров

Мать: Пелагея Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.01.1896

Жена: Прохоренкова Мария Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.08.1897

Сын: Прохоренков Иоанн (Авраамов)

Мать ребёнка: Прохоренкова Мария Алексеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.03.1899

Дочь: Анна ст.

Мать ребёнка: Прохоренкова Мария Алексеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.12.1900

Сын: Прохоренков Николай Авраамов

Мать ребёнка: Прохоренкова Мария Алексеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.11.1902

Сын: Прохоренков Михаил Авраамович

Мать ребёнка: Прохоренкова Мария Алексеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.09.1905

Дочь: Пелагея (Авраамова)

Мать ребёнка: Прохоренкова Мария Алексеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.10.1907

Сын: Прохоренков Андрей ст.

Мать ребёнка: Прохоренкова Мария Алексеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.01.1911

Дочь: Анна (Авраамова)

Мать ребёнка: Прохоренкова Мария Алексеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.02.1913

Сын: Прохоренков Алексей Авраамиев

Мать ребёнка: Прохоренкова Мария Алексеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.01.1916

Дочь: Мария (Авраамова)

Мать ребёнка: Прохоренкова Мария Алексеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Прохоренков Андрей (Авраамов)

Мать ребёнка: Прохоренкова Мария Алексеева

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Максимово
Смерть
Неизвестно
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