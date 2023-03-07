Прохоренков Абрам (Авраамий) Федосов
Место рождения
Дата рождения28.10.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1872
Бракосочетание
24.01.1896
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.08.1897
Сын: Прохоренков Иоанн (Авраамов)
Мать ребёнка: Прохоренкова Мария Алексеева
Рождение ребёнка
27.03.1899
Дочь: Анна ст.
Мать ребёнка: Прохоренкова Мария Алексеева
Рождение ребёнка
20.12.1900
Сын: Прохоренков Николай Авраамов
Мать ребёнка: Прохоренкова Мария Алексеева
Рождение ребёнка
02.11.1902
Сын: Прохоренков Михаил Авраамович
Мать ребёнка: Прохоренкова Мария Алексеева
Рождение ребёнка
25.09.1905
Дочь: Пелагея (Авраамова)
Мать ребёнка: Прохоренкова Мария Алексеева
Рождение ребёнка
11.10.1907
Мать ребёнка: Прохоренкова Мария Алексеева
Рождение ребёнка
29.01.1911
Дочь: Анна (Авраамова)
Мать ребёнка: Прохоренкова Мария Алексеева
Рождение ребёнка
12.02.1913
Сын: Прохоренков Алексей Авраамиев
Мать ребёнка: Прохоренкова Мария Алексеева
Рождение ребёнка
16.01.1916
Дочь: Мария (Авраамова)
Мать ребёнка: Прохоренкова Мария Алексеева
Рождение ребёнка
1920
Сын: Прохоренков Андрей (Авраамов)
Мать ребёнка: Прохоренкова Мария Алексеева
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Максимово
Смерть
Неизвестно