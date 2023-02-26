Синклитикия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смерти21.06.1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1803
Сын: Астапенков Василий Максимов
Отец ребёнка: Астапенков Максим Никифоров
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1807
Отец ребёнка: Астапенков Максим Никифоров
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1811
Сын: Астапенков Гаврила Максимов
Отец ребёнка: Астапенков Максим Никифоров
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Наталия Максимова
Отец ребёнка: Астапенков Максим Никифоров
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1826
Сын: Фёдор Максимов
Отец ребёнка: Астапенков Максим Никифоров
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.06.1808
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от горячки