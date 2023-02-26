Синклитикия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синклитикия Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

21.06.1808

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1803

Сын: Астапенков Василий Максимов

Отец ребёнка: Астапенков Максим Никифоров

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.08.1807

Сын: Астапенков Пётр Максимов

Отец ребёнка: Астапенков Максим Никифоров

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1811

Сын: Астапенков Гаврила Максимов

Отец ребёнка: Астапенков Максим Никифоров

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Наталия Максимова

Отец ребёнка: Астапенков Максим Никифоров

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1826

Сын: Фёдор Максимов

Отец ребёнка: Астапенков Максим Никифоров

д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астапенков Максим Никифоров

Смерть
21.06.1808
д.Астапенки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от горячки
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