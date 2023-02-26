(Альховикова) Агафья Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Альховикова) Агафья Ильина

(Альховикова) Агафья Ильина

avatar

Место рождения

д.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1806

Отец: Альховиков Илья Ильин

Мать: Альховикова Агафия Стефанова

д.Слобода вотчины Гвардии прапорщика Фёдора Ивановича Нелидова Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.09.1808

Муж: Астапенков Максим Никифоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Место жительства
1825
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close