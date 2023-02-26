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Барыгина Ксения (Савельева)

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Место рождения

д.Титы

Дата рождения

До 1785

Дата смерти

20.03.1847

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Титы
Бракосочетание
14.05.1802

Муж: Барыгин Владимир Павлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.04.1807

Сын: Барыгин Тит Владимиров

Отец ребёнка: Барыгин Владимир Павлов

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1815

Сын: Игнатий Владимиров

Отец ребёнка: Барыгин Владимир Павлов

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Марфа Владимирова

Отец ребёнка: Барыгин Владимир Павлов

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Мария Владимирова

Отец ребёнка: Барыгин Владимир Павлов

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
20.03.1847
Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
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