Барыгина Ксения (Савельева)
Место рожденияд.Титы
Дата рожденияДо 1785
Дата смерти20.03.1847
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Титы
Бракосочетание
14.05.1802
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.04.1807
Отец ребёнка: Барыгин Владимир Павлов
Рождение ребёнка
1815
Сын: Игнатий Владимиров
Отец ребёнка: Барыгин Владимир Павлов
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Марфа Владимирова
Отец ребёнка: Барыгин Владимир Павлов
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Мария Владимирова
Отец ребёнка: Барыгин Владимир Павлов
Смерть
20.03.1847