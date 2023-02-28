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Марфа Владимирова

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Место рождения

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1818

Дата смерти

14.03.1871

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Барыгин Владимир Павлов

Мать: Барыгина Ксения (Савельева)

Борыги, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
14.07.1840

Муж: Никита Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.01.1843

Дочь: Домника Никитина

Отец ребёнка: Никита Петров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.02.1847

Дочь: Дария Никитина

Отец ребёнка: Никита Петров

Рождение ребёнка
28.08.1848

Дочь: Марфа Никитина

Отец ребёнка: Никита Петров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.01.1850

Сын: Иоанн Никитин

Отец ребёнка: Никита Петров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.03.1855

Сын: Герасим Никитин

Отец ребёнка: Никита Петров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.11.1857

Дочь: Варвара Никитина

Отец ребёнка: Никита Петров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.03.1861

Дочь: Анастасия Никитина

Отец ребёнка: Никита Петров

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
14.03.1871
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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