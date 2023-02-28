Марфа Владимирова
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти14.03.1871
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Бракосочетание
14.07.1840
Муж: Никита Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.01.1843
Дочь: Домника Никитина
Отец ребёнка: Никита Петров
Рождение ребёнка
?.02.1847
Дочь: Дария Никитина
Отец ребёнка: Никита Петров
Рождение ребёнка
28.08.1848
Дочь: Марфа Никитина
Отец ребёнка: Никита Петров
Рождение ребёнка
23.01.1850
Сын: Иоанн Никитин
Отец ребёнка: Никита Петров
Рождение ребёнка
05.03.1855
Сын: Герасим Никитин
Отец ребёнка: Никита Петров
Рождение ребёнка
23.11.1857
Дочь: Варвара Никитина
Отец ребёнка: Никита Петров
Рождение ребёнка
08.03.1861
Дочь: Анастасия Никитина
Отец ребёнка: Никита Петров
Смерть
14.03.1871