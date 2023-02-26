Иван 2-й
Место рожденияд.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения29.07.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1850
Отец: Артемий Максимов
Мать: Мария Владимирова
д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.07.1875
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
30.04.1895
Жена: Ксения Андреева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1896
Сын: Иоанн Иоаннов
Мать ребёнка: Ксения Андреева
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1898
Сын: Афанасий Иоаннов
Мать ребёнка: Ксения Андреева
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.02.1900
Жена: Анна Еремеева
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1900
Дочь: Домника Иоаннова
Мать ребёнка: Ксения Андреева
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: Наталия Иоаннова
Мать ребёнка: Ксения Андреева
Смерть
Неизвестно