Иван 2-й — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван 2-й

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Место рождения

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

29.07.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1850

Отец: Артемий Максимов

Мать: Мария Владимирова

д.Цурково Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.07.1875

Жена: Никитина Матрона Матвеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
30.04.1895

Жена: Ксения Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1896

Сын: Иоанн Иоаннов

Мать ребёнка: Ксения Андреева

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1898

Сын: Афанасий Иоаннов

Мать ребёнка: Ксения Андреева

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
04.02.1900

Жена: Анна Еремеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1900

Дочь: Домника Иоаннова

Мать ребёнка: Ксения Андреева

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: Наталия Иоаннова

Мать ребёнка: Ксения Андреева

Смерть
Неизвестно
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