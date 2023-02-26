Ксения Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКсения Андреева

Ксения Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: ?

Мать: ?

Бракосочетание
30.04.1895

Муж: Иван 2-й

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1896

Сын: Иоанн Иоаннов

Отец ребёнка: Иван 2-й

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1898

Сын: Афанасий Иоаннов

Отец ребёнка: Иван 2-й

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1900

Дочь: Домника Иоаннова

Отец ребёнка: Иван 2-й

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: Наталия Иоаннова

Отец ребёнка: Иван 2-й

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close