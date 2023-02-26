Ксения Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.04.1895
Муж: Иван 2-й
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1896
Сын: Иоанн Иоаннов
Отец ребёнка: Иван 2-й
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.05.1898
Сын: Афанасий Иоаннов
Отец ребёнка: Иван 2-й
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1900
Дочь: Домника Иоаннова
Отец ребёнка: Иван 2-й
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: Наталия Иоаннова
Отец ребёнка: Иван 2-й
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно