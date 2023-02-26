Афанасий Иоаннов
Место рожденияд.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.05.1898
Дата смерти15.03.1902
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1898
Отец: Иван 2-й
Мать: Ксения Андреева
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.03.1902
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от дифтерита