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Афанасий Иоаннов

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Место рождения

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.05.1898

Дата смерти

15.03.1902

Пол

Мужской

Отец

1850 г.р.

Мать

1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1898

Отец: Иван 2-й

Мать: Ксения Андреева

д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.03.1902
д.Цурково Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от дифтерита
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