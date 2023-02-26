Александр Андреев
Место рожденияд.Новосёлки Максимовские Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.11.1887
Дата смерти13.11.1887
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1887
Отец: Андрей (Авраамов)
Мать: Евдокия Трофимова
д.Новосёлки Максимовские Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
13.11.1887
д.Новосельцы Максимовские Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.