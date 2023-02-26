Александр Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександр Андреев

Александр Андреев

avatar

Место рождения

д.Новосёлки Максимовские Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.11.1887

Дата смерти

13.11.1887

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1887

Отец: Андрей (Авраамов)

Мать: Евдокия Трофимова

д.Новосёлки Максимовские Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
13.11.1887
д.Новосельцы Максимовские Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close