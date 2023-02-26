Стефан Андреев
Место рожденияд.Цурково ( Новосёлки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения25.12.1885
Дата смерти18.01.1891
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1885
Отец: Андрей (Авраамов)
Мать: Евдокия Трофимова
д.Цурково ( Новосёлки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.01.1891
д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.