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Стефан Андреев

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Место рождения

д.Цурково ( Новосёлки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

25.12.1885

Дата смерти

18.01.1891

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
25.12.1885

Отец: Андрей (Авраамов)

Мать: Евдокия Трофимова

д.Цурково ( Новосёлки ) Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.01.1891
д.Новосельцы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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