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Фёкла Николаева

Место рождения

д.Велени Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1824

Дата смерти

28.01.1899

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Велени Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.10.1847

Муж: Самуил (Федосеев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.10.1849

Сын: Яков (Семёнов)

Отец ребёнка: Самуил (Федосеев)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.02.1852

Сын: Василий ст

Отец ребёнка: Самуил (Федосеев)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.06.1856

Сын: Устин Самойлов

Отец ребёнка: Самуил (Федосеев)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.12.1858

Сын: Иоанн ст

Отец ребёнка: Самуил (Федосеев)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.01.1862

Сын: Иван Самойлов

Отец ребёнка: Самуил (Федосеев)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1864

Сын: Василий (Семёнов)

Отец ребёнка: Самуил (Федосеев)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1866

Сын: Сергей Самойлов

Отец ребёнка: Самуил (Федосеев)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
28.01.1899
Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
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