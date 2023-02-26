Фёкла Николаева
Место рожденияд.Велени Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1824
Дата смерти28.01.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.10.1847
Муж: Самуил (Федосеев)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.10.1849
Сын: Яков (Семёнов)
Отец ребёнка: Самуил (Федосеев)
Рождение ребёнка
27.02.1852
Сын: Василий ст
Отец ребёнка: Самуил (Федосеев)
Рождение ребёнка
22.06.1856
Сын: Устин Самойлов
Отец ребёнка: Самуил (Федосеев)
Рождение ребёнка
31.12.1858
Сын: Иоанн ст
Отец ребёнка: Самуил (Федосеев)
Рождение ребёнка
27.01.1862
Сын: Иван Самойлов
Отец ребёнка: Самуил (Федосеев)
Рождение ребёнка
1864
Сын: Василий (Семёнов)
Отец ребёнка: Самуил (Федосеев)
Рождение ребёнка
1866
Сын: Сергей Самойлов
Отец ребёнка: Самуил (Федосеев)
Смерть
28.01.1899