Сергей Самойлов
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Самуил (Федосеев)
Мать: Фёкла Николаева
Военная служба
1896
рядовой
Бракосочетание
21.01.1896
Жена: Наталия Фёдорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.12.1896
Дочь: Гайжева Анна Сергеева
Мать ребёнка: Наталия Фёдорова
Рождение ребёнка
20.02.1898
Дочь: Евдокия Сергеева
Мать ребёнка: Наталия Фёдорова
Рождение ребёнка
30.08.1902
Сын: Александр Сергеев
Мать ребёнка: Наталия Фёдорова
Рождение ребёнка
08.07.1905
Сын: Прокопий Сергеев
Мать ребёнка: Наталия Фёдорова
Рождение ребёнка
02.05.1912
Сын: Пётр Сергеев
Мать ребёнка: Наталия Фёдорова
Смерть
Неизвестно