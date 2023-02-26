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Сергей Самойлов

Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Самуил (Федосеев)

Мать: Фёкла Николаева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Военная служба
1896
рядовой
Бракосочетание
21.01.1896

Жена: Наталия Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.12.1896

Дочь: Гайжева Анна Сергеева

Мать ребёнка: Наталия Фёдорова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.02.1898

Дочь: Евдокия Сергеева

Мать ребёнка: Наталия Фёдорова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.08.1902

Сын: Александр Сергеев

Мать ребёнка: Наталия Фёдорова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.07.1905

Сын: Прокопий Сергеев

Мать ребёнка: Наталия Фёдорова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.05.1912

Сын: Пётр Сергеев

Мать ребёнка: Наталия Фёдорова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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