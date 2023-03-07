Гайжева Анна Сергеева
Место рождения
Дата рождения08.12.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1896
Отец: Сергей Самойлов
Мать: Наталия Фёдорова
Бракосочетание
07.02.1916
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1923
Сын: Гайжев Василий Константинович
Отец ребёнка: Гайжев Константин Иванов
Смоленская обл., Демидовский р-н, Новский с/с, дер. Трубки
Место жительства
1943
Смерть
Неизвестно