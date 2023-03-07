Гайжева Анна Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайжева Анна Сергеева

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

08.12.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1896

Отец: Сергей Самойлов

Мать: Наталия Фёдорова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
07.02.1916

Муж: Гайжев Константин Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1923

Сын: Гайжев Василий Константинович

Отец ребёнка: Гайжев Константин Иванов

Смоленская обл., Демидовский р-н, Новский с/с, дер. Трубки
Место жительства
1943
Смерть
Неизвестно
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