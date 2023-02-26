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Гайжев Константин Иванов

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Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Гайжев Иван Иванович

Мать: ?

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.02.1916

Жена: Гайжева Анна Сергеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1923

Сын: Гайжев Василий Константинович

Мать ребёнка: Гайжева Анна Сергеева

Смоленская обл., Демидовский р-н, Новский с/с, дер. Трубки
Смерть
Неизвестно
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