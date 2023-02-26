Гайжев Константин Иванов
Место рожденияд.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1898
Отец: Гайжев Иван Иванович
Мать: ?
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.02.1916
Жена: Гайжева Анна Сергеева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1923
Сын: Гайжев Василий Константинович
Мать ребёнка: Гайжева Анна Сергеева
Смоленская обл., Демидовский р-н, Новский с/с, дер. Трубки
Смерть
Неизвестно