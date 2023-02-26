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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Гайжев Иван Иванович
Рождение ребёнка
До 1897
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Гайжев Иван Иванович
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Гайжев Иван Иванович
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1898
Сын: Гайжев Мирон Иванов
Отец ребёнка: Гайжев Иван Иванович
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.