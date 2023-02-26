Гайжев Иван Иванович
Место рожденияд.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1878
Дата смерти20.06.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: Марфа Иванова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1897
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: ?
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1898
Сын: Гайжев Мирон Иванов
Мать ребёнка: ?
д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
20.06.1915
м. Нараюв
Причина смерти: На войне пропал без вести
Военная служба
1915
ополченец 274-й пехотный Изюмский полк