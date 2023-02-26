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Гайжев Иван Иванович

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Место рождения

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1878

Дата смерти

20.06.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878

Отец: Гайжев ?

Мать: ?

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: Марфа Иванова

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
До 1897

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1898

Сын: Гайжев Константин Иванов

Мать ребёнка: ?

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1898

Сын: Гайжев Мирон Иванов

Мать ребёнка: ?

д.Трубки Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
20.06.1915
м. Нараюв
Причина смерти: На войне пропал без вести
Военная служба
1915
ополченец 274-й пехотный Изюмский полк
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