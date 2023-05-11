Васса Стефанова
Место рождения
Дата рождения05.08.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1887
Отец: Стефан Яковлев
Мать: Параскева Васильева
Бракосочетание
22.10.1907
Муж: Иван Алексеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.09.1908
Сын: Пётр Иванов
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно