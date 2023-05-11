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Васса Стефанова

Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

05.08.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1887

Отец: Стефан Яковлев

Мать: Параскева Васильева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
22.10.1907

Муж: Иван Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.09.1908

Сын: Пётр Иванов

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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