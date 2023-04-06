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Иван Алексеев

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Алексей Марков

Мать: Евдокия (Еремеева)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.02.1907

Дочь: Евфросиния Иоаннова

Мать ребёнка: Мария Григорьева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
22.10.1907

Жена: Васса Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.09.1908

Сын: Пётр Иванов

Мать ребёнка: Васса Стефанова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Григорьева

Смерть
Неизвестно
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