Иван Алексеев
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Алексей Марков
Мать: Евдокия (Еремеева)
Рождение ребёнка
14.02.1907
Дочь: Евфросиния Иоаннова
Мать ребёнка: Мария Григорьева
Бракосочетание
22.10.1907
Жена: Васса Стефанова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.09.1908
Сын: Пётр Иванов
Мать ребёнка: Васса Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Григорьева
Смерть
Неизвестно