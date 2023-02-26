Иван Стефанов
Место рождения
Дата рождения27.05.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1882
Отец: Стефан Яковлев
Мать: Параскева Васильева
Бракосочетание
01.10.1910
Жена: Пелагея Никитина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1911
Дочь: Фёкла Иоаннова
Мать ребёнка: Пелагея Никитина
Рождение ребёнка
19.12.1913
Сын: Пётр Иоаннов
Мать ребёнка: Пелагея Никитина
Смерть
Неизвестно