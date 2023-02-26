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Иван Стефанов

Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

27.05.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1882

Отец: Стефан Яковлев

Мать: Параскева Васильева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
01.10.1910

Жена: Пелагея Никитина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1911

Дочь: Фёкла Иоаннова

Мать ребёнка: Пелагея Никитина

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.12.1913

Сын: Пётр Иоаннов

Мать ребёнка: Пелагея Никитина

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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