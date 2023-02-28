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Пелагея Никитина

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Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892

Отец: Лобовкин Никита Романов

Мать: Лобовкина Домника Павлова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
01.10.1910

Муж: Иван Стефанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1911

Дочь: Фёкла Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Стефанов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.12.1913

Сын: Пётр Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Стефанов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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