Пелагея Никитина
Место рождения
Дата рожденияДо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892
Отец: Лобовкин Никита Романов
Бракосочетание
01.10.1910
Муж: Иван Стефанов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.08.1911
Дочь: Фёкла Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Стефанов
Рождение ребёнка
19.12.1913
Сын: Пётр Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Стефанов
Смерть
Неизвестно