Лобовкина Домника Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти25.12.1903
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Лобовкин Никита Романов
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Лобовкин Никита Романов
Бракосочетание
19.01.1875
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.08.1876
Сын: Лобовкин Александр Никитин
Отец ребёнка: Лобовкин Никита Романов
Рождение ребёнка
28.07.1878
Сын: Лобовкин - Макаренков Иван Никитин
Отец ребёнка: Лобовкин Никита Романов
Рождение ребёнка
01.12.1879
Отец ребёнка: Лобовкин Никита Романов
Рождение ребёнка
21.02.1882
Дочь: Евдокия Никитина
Отец ребёнка: Лобовкин Никита Романов
Рождение ребёнка
13.09.1883
Дочь: Орехова Ефимия Никитина
Отец ребёнка: Лобовкин Никита Романов
Рождение ребёнка
15.02.1886
Дочь: Евдокия мл.
Отец ребёнка: Лобовкин Никита Романов
Рождение ребёнка
05.12.1887
Отец ребёнка: Лобовкин Никита Романов
Рождение ребёнка
06.04.1891
Отец ребёнка: Лобовкин Никита Романов
Рождение ребёнка
22.05.1892
Отец ребёнка: Лобовкин Никита Романов
Рождение ребёнка
До 1892
Дочь: Пелагея Никитина
Отец ребёнка: Лобовкин Никита Романов
Рождение ребёнка
27.03.1895
Отец ребёнка: Лобовкин Никита Романов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
25.12.1903
Причина смерти: от натуральной