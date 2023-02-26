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Лобовкина Домника Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

25.12.1903

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
1866

Сын: Лобовкин Тихон Никитин

Отец ребёнка: Лобовкин Никита Романов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1869

Сын: Лобовкин Платон Никитин

Отец ребёнка: Лобовкин Никита Романов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
19.01.1875

Муж: Лобовкин Никита Романов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
29.08.1876

Сын: Лобовкин Александр Никитин

Отец ребёнка: Лобовкин Никита Романов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.07.1878

Сын: Лобовкин - Макаренков Иван Никитин

Отец ребёнка: Лобовкин Никита Романов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.12.1879

Сын: Лобовкин Андрей Никитин

Отец ребёнка: Лобовкин Никита Романов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.02.1882

Дочь: Евдокия Никитина

Отец ребёнка: Лобовкин Никита Романов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.09.1883

Дочь: Орехова Ефимия Никитина

Отец ребёнка: Лобовкин Никита Романов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.02.1886

Дочь: Евдокия мл.

Отец ребёнка: Лобовкин Никита Романов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.12.1887

Сын: Лобовкин Павел Никитин

Отец ребёнка: Лобовкин Никита Романов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.04.1891

Сын: Лобовкин Фёдор Никитин

Отец ребёнка: Лобовкин Никита Романов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.05.1892

Сын: Лобовкин Сергей Никитин

Отец ребёнка: Лобовкин Никита Романов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1892

Дочь: Пелагея Никитина

Отец ребёнка: Лобовкин Никита Романов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.03.1895

Сын: Лобовкин Стефан Никитин

Отец ребёнка: Лобовкин Никита Романов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
25.12.1903
Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
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