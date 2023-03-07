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Лобовкин Тихон Никитин

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Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Лобовкин Никита Романов

Мать: Лобовкина Домника Павлова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
22.01.1884

Жена: Лобовкина Агрипина Алексеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.11.1884

Сын: Лобовкин Григорий Тихонов

Мать ребёнка: Лобовкина Агрипина Алексеева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.01.1887

Дочь: Евдокия Тихонова

Мать ребёнка: Лобовкина Агрипина Алексеева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Анна Тихонова

Мать ребёнка: Лобовкина Агрипина Алексеева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Военная служба
1888
рядовой
Рождение ребёнка
10.08.1890

Сын: Лобовкин Максим Тихонов

Мать ребёнка: Лобовкина Агрипина Алексеева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.11.1892

Дочь: Варвара Тихонова

Мать ребёнка: Лобовкина Агрипина Алексеева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.03.1894

Дочь: Мария Тихонова

Мать ребёнка: Лобовкина Агрипина Алексеева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.05.1895

Сын: Лобовкин Николай Тихонов

Мать ребёнка: Лобовкина Агрипина Алексеева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.07.1896

Сын: Лобовкин Владимир Тихонов

Мать ребёнка: Лобовкина Агрипина Алексеева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.08.1898

Сын: Лобовкин Иван Тихонов

Мать ребёнка: Лобовкина Агрипина Алексеева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.12.1899

Дочь: Евгения Тихонова

Мать ребёнка: Лобовкина Агрипина Алексеева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.05.1902

Сын: Лобовкин Александр Тихонов

Мать ребёнка: Лобовкина Агрипина Алексеева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.11.1904

Дочь: Ульяния Тихонова

Мать ребёнка: Лобовкина Агрипина Алексеева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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