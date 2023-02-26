Лобовкин Григорий Тихонов
Место рождения
Дата рождения21.11.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1884
Бракосочетание
28.01.1907
Жена: Лобовкина Елена Ефремова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.11.1907
Сын: Лобовкин Михаил Григорьев
Мать ребёнка: Лобовкина Елена Ефремова
Смерть
Неизвестно