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Лобовкин Григорий Тихонов

Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

21.11.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1884

Отец: Лобовкин Тихон Никитин

Мать: Лобовкина Агрипина Алексеева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.01.1907

Жена: Лобовкина Елена Ефремова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.11.1907

Сын: Лобовкин Михаил Григорьев

Мать ребёнка: Лобовкина Елена Ефремова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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