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Лобовкина Елена Ефремова

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

21.05.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1884

Отец: Ефрем Фёдоров

Мать: Дарья Акимова

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.01.1907

Муж: Лобовкин Григорий Тихонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.11.1907

Сын: Лобовкин Михаил Григорьев

Отец ребёнка: Лобовкин Григорий Тихонов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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