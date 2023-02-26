Лобовкина Елена Ефремова
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения21.05.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
21.05.1884
Отец: Ефрем Фёдоров
Мать: Дарья Акимова
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.01.1907
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.11.1907
Сын: Лобовкин Михаил Григорьев
Отец ребёнка: Лобовкин Григорий Тихонов
Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно